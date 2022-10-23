Турция ударила по сторонникам ПКК

В турецкой провинции Мерсин прошла операция по задержанию 15 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает CNN Turk со ссылкой на правоохранителей.

Следователи из Управления по борьбе с терроризмом провинциального управления безопасности при координации Генеральной прокуратуры Мерсина установили, что 5 преступников действовали в отрядах ПКК на территории Сирии и принимали участие в операциях. 10 задержанных публиковали посты в социальных сетях, где восхваляли и поддерживали организацию.

Команды турецких правоохранителей, организовавшие одновременные операции по 15 адресам при поддержке спецназа и беспилотников, задержали подозреваемых в их домах.