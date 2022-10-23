Азербайджан повышает расходы на оборону

В 2023 году на усиление обороноспособности Азербайджана и обеспечение национальной безопасности планируется выделить 5,3 млрд манатов из госбюджета, указано в проекте бюджета страны на 2023 год.

Данная цифра на 17,1% превышает сумму расходов на оборону в 2021 году.

В документе также отмечается, что укрепление обороноспособности страны и обеспечение национальной безопасности остается главной приоритетной статьей расходов государственного бюджета.