В Запорожье взорвали автомобиль у здания телекомпании ВИДЕО
Возле здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Пострадало как минимум пять человек, пишет BBC.
По данным оккупационных властей Запорожской области, взорвалось самодельное устройство, заложенное в автомобиль. Взрыв подтвердил украинский глава Мелитополя Иван Федоров.
Сообщается, что он произошел возле отделения ФСБ, которое находилось в здании бизнес-центра главы оккупационной администрации Запорожья Евгения Балицкого. В этом же здании находится офис телекомпании «ЗаТВ».