Эльгин Габибуллаев, глава Исполнительной Власти Наримановского Района 11:06

В шахматной нотации восклицательный знак обозначает единственно возможный верный ход в игре (Джон Нанн) В точности по Нанну Восклицательный знак используется не только в орфографии. В шахматной нотации, предложенной математиком, выдающимся шахматистом и автором уникальных книг по эндшпилю Джоном Нанном, знак «!» обозначает ход, который является ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ. Такой ход называется также «СИЛЬНЫМ». Когда президент сказал: «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!» – многие из нас не осознавали, что восклицательный знак станет символом великой Победы и тем самым войдет в нашу историю.

В современный период две фразы, заканчивающиеся восклицательными знаками, сыграли в судьбе нашего народа огромную историческую роль. В короткий временной промежуток, разделивший фразы «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!» и «Дорогая Шуша, ты свободна!», в прямом смысле слова была написана великая история. Мы живем в информационный век. Одна-единственная новость может серьезно повлиять и на мировые биржи, и на глобальную экономику. Информационная война, экономическая война, кибервойны уже являются реалиями нашей эпохи. В такое время роль личности в мировой политике, в управлении государством в разы более значима, нежели прежде. Чем больше пройдет времени, тем яснее станет, что в достижении Карабахской Победы решающим был именно личностный фактор. Действительно, сыгранные с гроссмейстерским мастерством на военных и политических площадках сильные ходы господина президента привели к поражению вражеских сил и некоторых кругов, готовивших коварные комбинации и пытавшихся разыгрывать свои карты. Выбрать правильный момент. Сокол Сунь-цзы в Карабахе Китайский стратег и мыслитель VI века до н.э. Сунь-цзы в своем военном трактате сравнил правильный выбор времени для наступления с атакой сокола. Сокол атакует жертву сверху вниз, и если он промахнется, то у него не будет возможности совершить повторную атаку, так как жертва успеет скрыться. Действия нашей армии под руководством президента Азербайджана в 44-дневной войне действительно были атакой сокола и потому увенчались исторической победой!

Анализировавшие 44-дневную войну ошеломленные зарубежные политологи отчасти с завистью, отчасти с восхищением отмечали филигранность выбора президентом Ильхамом Алиевым времени для Победоносного Карабахского похода. Боестолкновения и провокации армянской стороны были и ранее. Тем не менее до сентября 2020 года президент Ильхам Алиев не отдавал приказа провести крупномасштабную военную операцию в ответ на эти провокации. «Я знаю, что, когда и как надо делать», – говорил глава государства, и действительно: он лучше всех осознавал, насколько важно правильно выбрать время для военной операции. День пришел, и решение о контрнаступлении, которого некоторые ждали с нетерпением, а некоторые не ждали вовсе, было принято. Это было предвидение, но отнюдь не мистическое предсказание, а хорошо обдуманное решение, основанное на огромной политической, экономической, дипломатической, военной, пропагандистской работе и на тщательном анализе ситуации. Homo Victorem – Человек Побеждающий. Победа дала стране человека нового типа – Homo Victorem, то есть Человека Побеждающего. Речь здесь идет не только о непосредственных участниках боевых действий, но и обо всех азербайджанцах, которые своими помыслами, стремлениями, действиями и молитвами приближали победу.