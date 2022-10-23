Карабахская шахматная партия нам пишет глава района
В шахматной нотации восклицательный знак обозначает единственно возможный верный ход в игре (Джон Нанн)
В точности по Нанну
Восклицательный знак используется не только в орфографии. В шахматной нотации, предложенной математиком, выдающимся шахматистом и автором уникальных книг по эндшпилю Джоном Нанном, знак «!» обозначает ход, который является ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ. Такой ход называется также «СИЛЬНЫМ».
Когда президент сказал: «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!» – многие из нас не осознавали, что восклицательный знак станет символом великой Победы и тем самым войдет в нашу историю.
В современный период две фразы, заканчивающиеся восклицательными знаками, сыграли в судьбе нашего народа огромную историческую роль. В короткий временной промежуток, разделивший фразы «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!» и «Дорогая Шуша, ты свободна!», в прямом смысле слова была написана великая история.
Мы живем в информационный век. Одна-единственная новость может серьезно повлиять и на мировые биржи, и на глобальную экономику. Информационная война, экономическая война, кибервойны уже являются реалиями нашей эпохи. В такое время роль личности в мировой политике, в управлении государством в разы более значима, нежели прежде.
Чем больше пройдет времени, тем яснее станет, что в достижении Карабахской Победы решающим был именно личностный фактор.
Действительно, сыгранные с гроссмейстерским мастерством на военных и политических площадках сильные ходы господина президента привели к поражению вражеских сил и некоторых кругов, готовивших коварные комбинации и пытавшихся разыгрывать свои карты.
Выбрать правильный момент.
Сокол Сунь-цзы в Карабахе
Китайский стратег и мыслитель VI века до н.э. Сунь-цзы в своем военном трактате сравнил правильный выбор времени для наступления с атакой сокола. Сокол атакует жертву сверху вниз, и если он промахнется, то у него не будет возможности совершить повторную атаку, так как жертва успеет скрыться. Действия нашей армии под руководством президента Азербайджана в 44-дневной войне действительно были атакой сокола и потому увенчались исторической победой!
Анализировавшие 44-дневную войну ошеломленные зарубежные политологи отчасти с завистью, отчасти с восхищением отмечали филигранность выбора президентом Ильхамом Алиевым времени для Победоносного Карабахского похода.
Боестолкновения и провокации армянской стороны были и ранее. Тем не менее до сентября 2020 года президент Ильхам Алиев не отдавал приказа провести крупномасштабную военную операцию в ответ на эти провокации.
«Я знаю, что, когда и как надо делать», – говорил глава государства, и действительно: он лучше всех осознавал, насколько важно правильно выбрать время для военной операции.
День пришел, и решение о контрнаступлении, которого некоторые ждали с нетерпением, а некоторые не ждали вовсе, было принято.
Это было предвидение, но отнюдь не мистическое предсказание, а хорошо обдуманное решение, основанное на огромной политической, экономической, дипломатической, военной, пропагандистской работе и на тщательном анализе ситуации.
Homo Victorem – Человек Побеждающий.
Победа дала стране человека нового типа – Homo Victorem, то есть Человека Побеждающего. Речь здесь идет не только о непосредственных участниках боевых действий, но и обо всех азербайджанцах, которые своими помыслами, стремлениями, действиями и молитвами приближали победу.
Азербайджан приобрел нового человека, нового гражданина: уверенного в себе, в своих силах, в своей правоте, шагающего с гордо поднятой головой. Человека убежденного и убедившегося в том, что во главе страны стоит политик и полководец мирового масштаба, знающий, когда, что и как надо делать.
Благодаря политике президента Ильхама Алиева, а также многогранной деятельности Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Карабах и его жемчужина – город Шуша – возрождаются. Начинается великое возвращение. Но, к сожалению, пресловутый «черный лебедь» Нассима Талеба, о котором упоминала первая леди во время начала пандемии, все еще правит бал на Земле. Прогнозируемые и вместе с тем непредсказуемые события, происходящие в мире – события, в которые всего лишь пять-десять лет назад мало кто бы поверил, – отчетливо демонстрируют вышесказанное. Войны, пандемия, экономические потрясения, новые вызовы – все это реалии сегодняшнего дня. По всему миру – особенно в Евразийском пространстве – растет напряженность.
Здесь уместно будет привести мысль, изложенную американским политологом, социологом и государственным деятелем Збигневым Бжезинским в книге «Великая шахматная доска»: «Евразия является «шахматной доской», на которой продолжается борьба за мировое господство, и такая борьба затрагивает геостратегию - стратегическое управление геополитическими интересами».
В таком сложном регионе только дальновидная политика, проводимая с большим профессионализмом, может обеспечить развитие и прогресс государства. Отечественная война азербайджанского народа, наша историческая Победа и последовавшие за ней события показали, что за большой шахматной доской находится выдающийся государственный деятель – президент Ильхам Алиев!