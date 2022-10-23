Алиев поздравил Токаева

«Ваш официальный визит в Азербайджан в августе этого года открыл хорошие возможности для поднятия качества сотрудничества между нашими странами на новый уровень, для дальнейшего развития наших отношений в политической, экономической, энергетической, культурной и других областях. В то же время я с удовольствием вспоминаю свою недавнюю встречу с вами в Астане и верю, что наш подробный обмен мнениями и обсуждения перспектив нашего сотрудничества придадут новый импульс азербайджано-казахстанским отношениям», - говорится в письме.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы приложим совместные усилия для продолжения и расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, прежде всего Организации тюркских государств.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира и процветания».