Иранский режим аплодирует. Сам себе. Москва развернулась к Тегерану во все лицо – и встретились два одиночества. Номенклатура российских закупок в Иране нарастает – и иранцам остается только подсчитывать прибыль.

Понятно, что 1500 защитных комплектов от иранского производителя Milad, которые сейчас находятся на складе 1061 центра материально-технического обеспечения в Белгородской области – это образцы, которые предназначены для испытаний. Но исход этих испытаний не вызывает сомнений – они будут приняты на вооружение российских войск, поскольку альтернативы этому попросту нет.

«Кремлян» хлебом не корми – дай порассуждать о суверенитете. И о готовности его защищать до последнего россиянина. Но разве истинный суверенитет не заключается в том, чтобы быть независимыми в ряде критических технологий? До что там критических - о каком суверенитете может идти речь, если в Москве сейчас сущая теГерань: у Ирана закупаются не только беспилотники и тактические ракеты, а даже бронежилеты и шлемы.

Российские власти по поводу этого делают покер-фейс: «А что тут такого?». Категорически отказываясь при этом объяснять, почему за все годы «вставания с колен» зависимость России от импорта газовых турбин составила более 90%. Проще говоря, у «газовой сверхдержавы», как всякий раз любили подчеркивать чиновники – элементарно не существовало собственного производства такого оборудования.

Как нет и налаженного российского производства, хотяказалось бы – чего уж проще организовать выпуск этой продукции – ставь в цеху пресс и штампуй. Вот только вопрос – а есть дли тот цех, а есть ли тот пресс и есть ли достаточное количество подходящего металла, весьма, кстати, специфического, из которого можно штамповать эти изделия? Вот такая теГерань получается.

Российские власти, разумеется, все будут категорически отрицать, как делают это сейчас: «Не использует российская армия иранские беспилотники, нет их у нас, вы все врете». Но шила в мешке не утаишь. Не то нынче время и не те информационные возможности, чтобы отрицать очевидное. Неготовность российской армии к широкомасштабным военным действиям и ее технологическая зависимость от импортных поставок настолько вопиюща, что нужно было быть весьма альтернативно умственно одаренным, чтобы начать агрессию в Украину.

Потрясающий результат: утрата Россией статуса «сверхдержавы» произошла в рекордно короткие сроки, так, что это не мог предугадать ни один аналитик.

Чего ни коснись, от газа и нефти до производства касок и бронежилетов – ничего из этого Россия самостоятельно в достаточных объемах делать не может – нет производственных мощностей. Вот и приходится с протянутой рукой побираться по «братским» государствам-международным изгоям. Следующие закупки в Иране предугадать несложно – это будет оснащение для российской Росгвардии, последнего аргумента в разговоре с собственным народом.

Но и иранскому режиму рано радоваться воцарившейся в отношениях с Москвой теГеранью. Кремль утащит Иран на дно за собой. Ведь только в этом случае ему не будет на этом дне так одиноко. А вот понравится ли это иранскому народу – большой вопрос.