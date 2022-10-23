Азербайджанские гимнастки взяли 26 медалей в Абу-Даби ФОТО
22-23 октября в Абу-Даби, столице ОАЭ, прошли V международные соревнования по художественной гимнастике.
Азербайджан на этих соревнованиях, в которых участвовали представители Германии, России, Казахстана, Индии, Литвы, ОАЭ, Сингапура, представляли около 35 гимнасток.
Из них 21 гимнастка является воспитанницей спортивного клуба Sports Box.
Азербайджанская команда, состоящая из спортсменок 2010-2016 года рождения, неоднократно поднимала на соревнованиях азербайджанский флаг.
Спортивный клуб Sports Box, который тренируют тренеры международной категории Севиль Фараджова, Камилла Кязимова и тренеры Сона Рахманова и Илаха Мамедова, завоевал 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.