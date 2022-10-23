Британская разведка: Россия потеряла четверть ударных вертолетов в Украине

Россия потеряла больше четверти ударных вертолетов Ка-52 в войне с Украиной. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 25 октября.

По информации ведомства, с момента вторжения в Украину Россия лишилась не менее 23 ударных вертолетов Ка-52, что составляет 25% парка военно-воздушных сил России из 90 вертолетов. Им был нанесен серьезный ущерб с помощью ПВО и других средств противовоздушной защиты.

Эксперты утверждают, что России не удается поддерживать превосходство в воздухе, чтобы осуществлять эффективную постоянную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе. По этой причине командиры вынуждены организовывать вертолетные операции без должной огневой поддержки. Это остается одним из немногих доступных способов обеспечения поддержки войск в бою.