Служба электронной безопасности о сбое в работе WhatsApp

Сбой в работе мессенджера WhatsApp носит глобальный характер и наблюдается во многих странах. Об этом сказали журналистам в Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«В настоящее время есть проблемы с работой приложения WhatsApp. Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщает, что проблема, возникшая в работе приложения, наблюдается не только на территории Азербайджана, но и на глобальном уровне. Согласно сообщению компании Meta Platforms, Inc, которой принадлежит WhatsApp, идет работа по возобновлению работы приложения», - сказали в Службе электронной безопасности.

