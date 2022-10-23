Швеция пообещала выполнить обязательства перед Турцией
Шведское правительство будет выполнять договоренности с Турцией относительно противодействия террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, пишет Associated Press.
«Никаких необдуманных действий шведского правительства относительно ПКК не будет. Мы полностью поддерживаем политику, связанную с тем, что террористические организации не имеют права действовать на территории Швеции. Все, что написано в трехстороннем меморандуме и согласовано всеми тремя сторонами, должно быть выполнено. Все должно быть сделано законно и безопасно», - отметил высокопоставленный дипломат.
Стокгольм обязан выполнить условия Анкары для вступления в НАТО.