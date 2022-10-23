«Открытие памятника Низами Гянджеви в Харькове состоялось примерно год назад вместе с послом Азербайджана в Украине, с большой делегацией азербайджанских предпринимателей. Этот памятник – один из символов и украшений города, он символизирует дружбу украинского и азербайджанского народов, потому что у нас очень большая азербайджанская диаспора, которая настроена очень проукраински, что для нас очень важно. Были очень сильные обстрелы всего Харькова, в частности, в этом районе, где расположен памятник, но памятник уцелел как символ будущего», - сказал Терехов.

Он отметил, что многие представители азербайджанской диаспоры Харькова не покинули город во времена самых страшных обстрелов, оказывая помощь местным жителям.

«Меня не может не радовать, что харьковчане возвращаются, возвращается и азербайджанская диаспора. На самом деле очень многие представители азербайджанской диаспоры находились в Харькове в самые тяжелые времена и, более того, поддерживали город продуктами питания и медикаментами. Были такие активные люди», - подчеркнул мэр.