Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:06

На фоне наступления Вооруженных сил Украины, вышедших на границу с РФ, в Курской области принято решение возвести три линии противотанковой обороны, а также создать укрепления у многолюдных объектов, сообщили чиновники региональной администрации. В последнее время в России внутренние официальные новости и заявления чиновников все больше начинают напоминать то ли какой-то бред, то ли сообщения широко известного местного сатирического издания «ИА Панорама». Градус неадекватности откровенно зашкаливает.

«Укрытия и окопы необходимо оборудовать вблизи банков, отделений почты и магазинов, не оснащенных подвальными помещениями», - заявил глава комитета региональной безопасности Курской области – в России теперь появились и такие - Михаил Горбунов. Три линии противотанковой обороны и окопы в мирных до 24 февраля городах – это какая-то совершенно новая загогулина в истории со «спецоперацией в Украине». И на каком моменте концепция «Возьмем Киев за три дня, а Львов - через неделю» обернулась стратегией «Курск и Белгород будем защищать до последнего» - тоже совершенно непонятно? Не буду здесь о высокой политике, а точнее – о зашкаливающем уровне неадекватности. Тут есть и второе дно этой истории. Региональные чиновники, поначалу ошарашенные «гениальным» решением вторжения в Украину, теперь начинают понимать, что у них появился шанс озолотиться на этом решении. Они уже подсчитывают возможные прибыли от введения «частичного военного положения» и млеют от счастья из-за мелькающих перед их глазами цифр. Сейчас они испытывают то, что когда-то испытал герой «12 стульев» Ипполит Матвеевич Воробьянинов: «По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату».

Господин Горбунов не сказал главного – за чей счет будет происходить этот «банкет», простите, масштабное строительство оборонительных сооружений. А это – ключевой вопрос. В бюджете Курской области на подобные работы денег не предусмотрено. Но когда подобные мелочи смущали российских чиновников. Особенно сейчас, когда «все для фронта, все для победы». Денег можно попросить из государственного бюджета. Много не дадут, но разве это проблема? Денег можно взять со статей расходов на социальные нужды, можно обложить дополнительными поборами бизнес, да много чего можно сделать, чтобы в итоге приготовить себе пышный «торт» - бюджет на региональную оборону, уже готовый к распилу. «Война», она все спишет. Инициативу курских чиновников уже начали подхватывать другие регионы, даже те, которые расположены далеко от украинской границы. Питерский губернатор Беглов на днях заявил, что под особый контроль будут взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи. А это тоже не бесплатно будет делаться.