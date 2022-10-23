13:19

С 18 по 20 октября в германском Эссене прошла международная выставка INTERGEO по геодезии, геоинформации и технологиям управления ресурсами Земли. 27-я по счету международная выставка была посвящена проблеме создания цифровых двойников городов. На ней продемонстрировали технологии и современное оборудование для создания 3D-моделей городов, решения с применением технологии BIM (BIM — Building Information Modeling, информационное моделирование зданий) в геодезии и цифровом градостроительстве, различное современное оборудование. В выставке также приняла участие компания EKM Global Consulting, зарегистрированная в германском городе Баден-Баден и реализующая совместно с ОАО «Азеришыг» проект по разработке 3D-мобильной карты электросетевой инфраструктуры в Азербайджане. EKM Global, основанная 9 лет назад и расположенная в Баден-Бадене, предлагает инновационные решения для клиентов с помощью мобильного 3D-картографирования, георадаров и 3D-лазерного сканирования.

Эксперт-консультант компании по мобильному 3D-картографированию и технологии Smart City/Smart Grid Эльшан Мусаев поделился с haqqin.az своим мнением о прошедшей выставке и в целом о важности подготовки мобильных 3D-карт и использования геопространственных данных.

- Как прошла выставка в этом году и каковы ваши впечатления? Какой новый опыт удалось получить? - Как известно, выставка INTERGEO каждый год проходит в разных городах. В прошлом году ее провели в Ганновере, в этом году она была организована в Эссене. Компания EKM Global Consulting приняла участие в выставке со своим стендом, на котором были представлены два продукта: программное обеспечение Аzersky для мобильной 3D-карты и система EKM-maps. Вкратце скажу, что EKM-maps — это программное обеспечение, предназначенное для операционных систем iOs и Android, с помощью которого любая организация может обеспечить точное размещение инфраструктуры в системе координат и паспортизацию. В последний рабочий день выставки я как консультант EKM по мобильному 3D-картографированию выступил с докладом о роли цифровых двойников в развитии умных сетей. В ходе презентации была представлена информация о проекте, реализованном нами совместно с ОАО «Азеришыг» с использованием мобильной сенсорной платформы Leica Pegasus: Two Ultimate. В качестве базового элемента цифрового двойника рассматривалась 3D-мобильная карта электросети, подготовленная в рамках этого проекта. Участники задавали много вопросов о проекте, один из них был о преобразовании облака точек в 3D Mesh-моделирование - для этого требуется отдельное программное обеспечение. В целом эта тема широко обсуждалась на выставке, ведь вопросы трансформации облака точек в формат 3D, обработки больших объемов данных, в том числе изображений, полученных со спутников и специальных датчиков, размещенных на самолетах, очень актуальны. Кроме того, в рамках выставки мы встретились с представителями компании-партнера Leica Geosystems, обменялись идеями по дальнейшему расширению партнерства. Представители Аzerkosmos также участвовали в выставке в качестве гостей и посетили наш стенд. Позже мы встретились с представителями Leica Geosystems. На встрече состоялся обмен общими мнениями о сотрудничестве. Хочу подчеркнуть, что представленные на выставке технологии очень важны для любой страны, в том числе и для Азербайджана, но их нужно правильно использовать.

- Как мы уже упоминали в наших предыдущих интервью с вами, широкое применение этих технологий, в том числе и в Азербайджане, зависит, прежде всего, от подготовки профессиональных кадров. Какие мнения по этой теме были высказаны на выставке? - Да, для применения этих технологий в первую очередь нужны профессиональные кадры. Поэтому на выставке велись дискуссии по вопросам подготовки кадров и вовлечения в эти процессы молодого поколения. В частности, во время моего выступления модератор задал вопрос об этом. Я считаю, что предмет геопространственной информации нужно преподавать начиная со средней школы. Потому что, если молодое поколение хорошо освоит этот предмет, оно сможет построить для себя новые бизнес-модели, когда окончит университет. В настоящее время многие традиционные формы бизнеса в мире отходят на второй план, а их место занимают новые бизнес-модели. Эти бизнес-модели требуют новое мышление, поэтому необходимо мнение молодого поколения. - Если на выставке был представлен только один проект из Азербайджана, не означает ли это, что применение упомянутых вами технологий в стране находится на низком уровне? - По сути, это выставка, рассчитанная на конкретную, ограниченную аудиторию. Компании, занимающиеся сбором и обработкой геопространственных данных, участвуют в нем со своим оборудованием и программным обеспечением. Есть много стран, которые вообще не представлены в INTERGEO. К примеру, со своим программным обеспечением участвовала только одна компания из России. В целом на выставке было представлено очень мало компаний из постсоветских стран. С этой точки зрения я считаю серьезным успехом то, что Азербайджан представил здесь свой проект. С удовлетворением могу сказать, что участники проявили большой интерес к проекту, который мы реализовали с «Азеришыг». Потому что впервые проводится 3D-моделирование электрической сети. В результате компания-оператор может планировать множество работ на 3D-карте мобильной связи, чтобы улучшить качество обслуживания своих абонентов и сохранять состояние инфраструктуры под контролем. Чтобы Азербайджан в последующем был более широко представлен на этой выставке, несомненно, необходимо добиться более широкого применения этих технологий в стране. Поскольку получение и использование геопространственных данных имеет широкий спектр применения. Эти технологии можно использовать в самых разных сферах, от банковского сектора до торговли, от градостроительства до создания и управления инфраструктурой. Мы подробно обсуждали это в наших прошлых беседах. Азербайджан в настоящее время собирает регулярно обновляемые геопространственные данные через свои искусственные спутники. Правда, изображения, полученные со спутников, имеют меньшую точность, но в любом случае это важная база данных. Но нам нужно больше работать над тем, как мы можем использовать эти данные, в каких областях их можно применить. Опыт развитых стран мира показывает, что создание цифровых двойников является движущим фактором развития многих сфер экономики.