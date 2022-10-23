Армянские СМИ: Ереван отказывается от Карабаха
Официальный Ереван отказывается от дальнейшего участия Армении в будущем карабахских армян, оставляя этот вопрос на усмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишут армянские СМИ.
«Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности проживающих там армян. Представители обеспечат прозрачность обсуждений перед международным сообществом. Стороны также будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты группы меньшинств в Карабахе. Фактически, официальный Ереван не только отказывается от дальнейшего участия Армении в будущем Карабаха, но и оставляет вопрос карабахских армян на усмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева», - говорится в публикации.