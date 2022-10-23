И в работе Telegram сбои

В работе мессенджера Telegram пользователи заметили сбои. Они произошли на территории России, свидетельствуют данные системы мониторинга сбоев Brand Analytics. Об этом пишут российские СМИ.

"По состоянию на 11:45 мск 77% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 14% жалуются на перебои в работе приложения, 5% - на трудности с получением сообщений", - пишет агентство.

Больше всего жалоб на проблемы в работе Telegram оставили пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Некоторое время назад пользователи мессенджера WhatsApp сообщили о масштабном сбое в работе приложения.