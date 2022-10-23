The Washington Post: в разговоре с Путиным Пригожин раскритиковал Шойгу
Глава ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал военное руководство России, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.
В начале октября американская газета писала, что один из людей из ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине. Сейчас The Washington Post уточнило, что речь шла именно о Пригожине.
Бизнесмен пожаловался, что российское Минобороны слишком сильно полагается на ЧВК "Вагнер", но не предоставляет необходимой финансовой поддержки и ресурсов для выполнения боевых задач, говорится в докладе американской разведки, который цитирует The Washington Post.
Американские чиновники обратили внимание на то, что Пригожин чувствовал себя комфортно, выражая резкий упрек в адрес российских военных лично Владимиру Путину, находясь в частной обстановке. Это показывает, как растет его влияние на фоне военных поражений России, отмечает газета.
Американская разведка считает, что недавняя публикация Пригожина в соцсетях видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер” жалуются на нехватку еды, связана с желанием оказать давление на Кремль для увеличения финансирования.
В заявлении Пригожина для The Washington Post, сделанном через пресс-службу его компании "Конкорд", говорится, что бизнесмен не разговаривал с Путиным в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время. Пригожин также сказал, что не видел видео, на котором бойцы “Вагнера” жалуются на проблемы с продуктами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об общении Пригожина и Путина.
В отдельном пункте доклада американской разведки отмечается растущая напряженность между Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.