The Washington Post: в разговоре с Путиным Пригожин раскритиковал Шойгу

В начале октября американская газета писала, что один из людей из ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине. Сейчас The Washington Post уточнило, что речь шла именно о Пригожине.

Глава ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал военное руководство России, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Бизнесмен пожаловался, что российское Минобороны слишком сильно полагается на ЧВК "Вагнер", но не предоставляет необходимой финансовой поддержки и ресурсов для выполнения боевых задач, говорится в докладе американской разведки, который цитирует The Washington Post.

Американские чиновники обратили внимание на то, что Пригожин чувствовал себя комфортно, выражая резкий упрек в адрес российских военных лично Владимиру Путину, находясь в частной обстановке. Это показывает, как растет его влияние на фоне военных поражений России, отмечает газета.

Американская разведка считает, что недавняя публикация Пригожина в соцсетях видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер” жалуются на нехватку еды, связана с желанием оказать давление на Кремль для увеличения финансирования.

В заявлении Пригожина для The Washington Post, сделанном через пресс-службу его компании "Конкорд", говорится, что бизнесмен не разговаривал с Путиным в последнее время и не планирует это делать в ближайшее время. Пригожин также сказал, что не видел видео, на котором бойцы “Вагнера” жалуются на проблемы с продуктами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об общении Пригожина и Путина.

В отдельном пункте доклада американской разведки отмечается растущая напряженность между Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.