Еще одна страна в Европе закрылась для россиян

Запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой вступил в силу 25 октября, передает Moscow Times.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт Чехии с целью туризма, спорта или культуры. По словам чиновника, правительство приняло такое решение единогласно.

По мнению министра, Чехия также должна отказывать в визе россиянам, которые уезжают от мобилизации и запрашивают убежище. С мнением министра не согласился президент страны Милош Земан. Земан сравнил россиян, которые просят убежища, с украинскими беженцами и подчеркнул, что они не представляют угрозы для безопасности Чехии.

Чехия стала шестой страной, которая закрыла границы для россиян. Ранее это сделали Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша.