В Госдуме ответили на слова Кадырова

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас положительно отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «слабых» ответах России на обстрелы со стороны Украины. Мнение об этом госслужащий написал в своем Telegram-канале.

«Кадыров говорит как настоящий воин. Уважаю», - ответил Андрей Клишас.

С ним согласен глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает.