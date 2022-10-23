МЧС о взрыве в квартире в Баку обновлено 15:14; фото
В доме на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку прогремел взрыв, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Согласно информации, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате трехкомнатной квартиры, предположительно, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром. Пострадавший в результате взрыва Манафов Шахин Манаф оглу (1950 года рождения) был госпитализирован.
Силами МЧС приняты соответствующие меры безопасности.
* * * 14:13
В одной из квартир в Ясамальском районе столицы произошел взрыв, сообщили в МВД Азербайджана.
Отмечается, что взрыв произошел на 4-м этаже высотного здания в результате утечки газа. Пострадал хозяин квартиры, он получил телесные повреждения различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих государственных структур, которые при помощи полицейских доставили пострадавшего в больницу и осуществили другие необходимые меры безопасности.
По факту ведется расследование.