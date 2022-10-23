В доме на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку прогремел взрыв, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате трехкомнатной квартиры, предположительно, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром. Пострадавший в результате взрыва Манафов Шахин Манаф оглу (1950 года рождения) был госпитализирован.

Силами МЧС приняты соответствующие меры безопасности.