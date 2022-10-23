Евросоюз поможет жертвам кыргызско-таджикского конфликта

Евросоюз выделит более €270 тыс. в качестве гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов Кыргызстана и Таджикистана, которые пострадали в сентябрьском пограничном конфликте. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Таджикистане.

«Данная помощь будет способствовать поддержке около 12 тысяч человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области Республики Кыргызстан, а также Согдийской области, Раштской долины и Лахшского района Республики Таджикистан», - пояснили в ведомстве.

Деньги направят через общество Красного Полумесяца Кыргызстана и общество Красного Полумесяца Таджикистана.

«Пострадавшие семьи в обеих странах, в первую очередь те, кто потерял свои дома, получат денежные гранты. Часть средств пойдет на мероприятия по укреплению здоровья и гигиены, а также на предоставление средств гигиены и обеспечение психологической поддержки пострадавшим», - утверждают в представительстве Евросоюза.