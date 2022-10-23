Иран передаст России дроны-камикадзе «Мераж»

Тегеран намерен предоставить Москве для войны в Украине барражирующий боеприпас Meraj-521. Это практически полная копия американского дрона-камикадзе Swithblade, предназначенного для использования на поле боя пехотой или силами специальных операций. Об этом пишут израильские «Детали» со ссылкой на командование украинских военно-воздушных сил.

Вес боеголовки составляет 500, 700 или 1000 граммов. Заявленная дальность — 5 км. Время нахождения в воздухе БПЛА составляет всего от 5 до 15 минут. Он запускается из небольших пусковых установок, оператор может наводить его на цель при помощи планшета. Эквивалент взрыва равен поражающему действию небольшого артиллерийского снаряда.