Болливуд для Армении: пушки с пышными цветочными венками на злобу дня
Недавно между правительствами Индии и Армении было подписано соглашение, предусматривающее поставку в Армению систем вооружений индийского производства.
Армянский политикум задумал перевооружиться. Чтобы стать грозной силой в регионе в реальности, а не в интернете. И в Ереване могли бы только порадоваться, если бы армянские политики и военные не приступили к этому делу традиционным образом…
Гиганты армянской военной мысли, такое впечатление, бросаются на то, что дизайнерски покрашено. А уж индусам в этом не откажешь. Их бы воля, они бы на свои гаубицы пышные цветочные венки вешали. А уж как они вокруг них в процессе развертывания и заряжания выкаблучивают – это просто сказка, такое впечатление, что действия орудийных расчетов режиссеры Болливуда ставили.
Нет, внешне все выглядит по-взрослому. Тут тебе и ракетные установки «Пинака», и БПЛА Pilotuz, и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, 25–40 километров, «Акаш». По замыслу сумрачных гениев армянской военной мысли это должно заставить противников Армении трепетать. Но если разобраться, то этим противникам грозит только одно – измождение от гомерического хохота. А если к этому добавятся еще и иранские образцы высокоточного оружия, то от хохота может и инфаркт приключиться.
Ничего не могу сказать плохого про индийское оружие, возможно, оно и последний «писк» оружейного рынка. Вот только в боевых условиях его никто никогда не применял, да и испытаний в условиях, приближенных к боевым, оно прошло явно недостаточно. Поэтому покупать подобные системы вполне сопоставимо с приобретением кота в мешке. Есть вероятность, что это окажется уникальный крысолов – но столько же процентов вероятность того, что он сам от крыс и мышей бегать будет.
Но не в этом суть – начнем с главного. На современном поле боя воюет не оружие. А организация боевого взаимодействия, обеспеченная надежными системами связи и целеуказания, а также безупречной логистикой. Никакого чудо-оружия по нынешним временам не существует – есть класс управления боем. И армия 90-х годов прошлого века, пусть и имеющая на вооружении вундервафли, неизбежно проигрывает армии века XXI, использующей все последние достижения военной мысли и современных технологий.
Армянское военно-политическое руководство не поняло и не хочет понимать главного: военное строительство – это не долма кушать. Это масштабный процесс, каждый из которых взаимоувязан. Вы хоть ракетную дивизию из «Пинака» сформируйте, хоть армады Pilotuz закупите. Да даже хоть в каждую роту по установке «Акаш» с двойным боекомплектом поставьте – все это не поможет.
Если у вас не будут разработаны методики использования этих вооружений в конкретных ситуациях, если ваши командиры не будут знать, что и когда применять, если ваш личный состав не будет обучен протоколам обслуживания, выдвижения на позиции, маскировки и запуска в наиболее благоприятный момент, то примите поздравления – деньги на эти вооружения вами потрачены зря.
Талант военно-политического руководства Азербайджана во главе с Ильхамом Алиевым как раз в том и заключался: сначала определили цель. Затем проанализировали, какие средства/вооружения необходимы для ее достижения. Затем приобрели, освоили и наработали протоколы применения. И только потом успешно использовали. Да и то, не остановившись на достигнутом, а постоянно внося изменения в тактические наставления на основе боевого опыта.
Армяне в силу своей уникальности намерены поступить с точностью до наоборот. Сначала закупить, а уж потом подумать, куда все это впихнуть и как это применять, опытным путем выясняя, насколько это вообще совместимо со структурой и полевыми уставами их армии. Баку такой «стратегический» подход должен только приветствовать – целей для азербайджанский БПЛА прибавится. А уж как азербайджанские военные умеют их поражать мы уже видели.