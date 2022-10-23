Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 14:25

Недавно между правительствами Индии и Армении было подписано соглашение, предусматривающее поставку в Армению систем вооружений индийского производства. Армянский политикум задумал перевооружиться. Чтобы стать грозной силой в регионе в реальности, а не в интернете. И в Ереване могли бы только порадоваться, если бы армянские политики и военные не приступили к этому делу традиционным образом… Гиганты армянской военной мысли, такое впечатление, бросаются на то, что дизайнерски покрашено. А уж индусам в этом не откажешь. Их бы воля, они бы на свои гаубицы пышные цветочные венки вешали. А уж как они вокруг них в процессе развертывания и заряжания выкаблучивают – это просто сказка, такое впечатление, что действия орудийных расчетов режиссеры Болливуда ставили.

Нет, внешне все выглядит по-взрослому. Тут тебе и ракетные установки «Пинака», и БПЛА Pilotuz, и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, 25–40 километров, «Акаш». По замыслу сумрачных гениев армянской военной мысли это должно заставить противников Армении трепетать. Но если разобраться, то этим противникам грозит только одно – измождение от гомерического хохота. А если к этому добавятся еще и иранские образцы высокоточного оружия, то от хохота может и инфаркт приключиться. Ничего не могу сказать плохого про индийское оружие, возможно, оно и последний «писк» оружейного рынка. Вот только в боевых условиях его никто никогда не применял, да и испытаний в условиях, приближенных к боевым, оно прошло явно недостаточно. Поэтому покупать подобные системы вполне сопоставимо с приобретением кота в мешке. Есть вероятность, что это окажется уникальный крысолов – но столько же процентов вероятность того, что он сам от крыс и мышей бегать будет. Но не в этом суть – начнем с главного. На современном поле боя воюет не оружие. А организация боевого взаимодействия, обеспеченная надежными системами связи и целеуказания, а также безупречной логистикой. Никакого чудо-оружия по нынешним временам не существует – есть класс управления боем. И армия 90-х годов прошлого века, пусть и имеющая на вооружении вундервафли, неизбежно проигрывает армии века XXI, использующей все последние достижения военной мысли и современных технологий.