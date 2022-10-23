Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III, сообщил Букингемский дворец.

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс в Букингемском дворце. В последней речи на посту премьера, которую Трасс произнесла прежде, чем отправиться на аудиенцию к королю, она призвала преемника продолжать помощь Украине.

По словам Трасс, руководить такой великой страной, как Великобритания, было для нее честью. Она пожелала Риши Сунаку успехов и выразила уверенность, что ее страну ожидает светлое будущее.