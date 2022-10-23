Макрон попросил Папу позвонить Путину и Байдену. В Кремле ответили

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска призвать президента России Владимира Путина, президента США Джо Байдена и патриарха Московского и всея Руси Кирилла посодействовать мирному урегулированию войны в Украине. Об этом пишет Le Point.

«Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине», - сказал глава Франции.

Россия согласна с предложением подключить Папу Римского и Вашингтон к переговорам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва приветствует предложение Макрона подключить Папу Римского и руководство США к переговорам по Украине в плане поиска возможных развязок», - заявил он.