Клаар: У Евросоюза свои интересы на Южном Кавказе

Европейский союз «активно вовлечен в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на всех уровнях», заявил в интервью «Голосу Америки» спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

По его словам, о вовлеченности ЕС свидетельствует деятельность председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который провел четыре встречи в Брюсселе между лидерами Азербайджана и Армении. Также Клаар отметил собственные усилия в этом направлении. Другим свидетельством активности ЕС в регионе, считает Клаар, является размещение мониторинговой миссии в Армении вдоль границы с Азербайджаном.

«У ЕС есть свои интересы (на Южном Кавказе). Этот регион - наш сосед, потому очевидна заинтересованность в мирном и процветающем Кавказе. Поэтому важно, чтобы мы смогли урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией», - отметил он.