Евросоюз намерен конфисковать золотовалютные резервы России

Евросоюз хочет не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужна правовая база. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, пишут российские СМИ.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания (для конфискации активов ред.)», - сказала она.