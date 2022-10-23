Индия отказывается от российской нефти

Крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки нефти из России после новых санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

НПЗ Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited отказались от закупок партий российской нефти с доставкой после 5 декабря. Именно в этот день вступает в силу европейское нефтяное эмбарго.

Как сообщают источники, индийские нефтеперерабатывающие заводы ожидают ясности по будущим санкциям. Они беспокоятся о попадании под вторичные санкции Запада за нарушение ограничений.

Напомним, после начала войны Индия увеличила импорт нефти из России более чем в 30 раз.