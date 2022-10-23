Закир Гасанов: Новая система управления показала себя в последних боях

В азербайджанской армии была проделана большая работа по адаптации ее к стандартам ВС Турции, изменена система управления, заявил министр обороны Закир Гасанов азербайджанским журналистам на выставке оборонной, аэрокосмической и космической промышленности «SAHA EXPO 2022» в Стамбуле.

«Это проявило себя в последних боях», - подчеркнул Гасанов.

Он также прокомментировал деятельность воинских частей коммандос азербайджанской армии в ходе сентябрьских боев.

«В недавних боях они (коммандос) продемонстрировали свои возможности и успешно выполнили поставленные задачи», - подчеркнул министр.