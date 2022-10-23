Кадыров «не понимает» кавказцев

Кавказцы должны вставать в очередь у военкоматов, чтобы вступить в российскую армию и отправиться служить в зону проведения «военной спецоперации» в Украину, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я призываю всех мужчин и женщин, особенно чеченцев и кавказцев. Почему нет очередей? Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны были быть первыми, потому что это нас касается в первую очередь», - заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, то, что происходит в Украине, - это «война сатанизма с христианами и мусульманами». Он считает, что уроженцев Северного Кавказа должно быть больше в военкоматах, полках и батальонах. «Мне просто стыдно за вас. Чеченцы столько воюют, но нас все равно мало. Нас почти миллион и шестьсот тысяч, из них хотя бы 300-400 тысяч, не знаю, сколько выйдет мужское население, которое можно отправить на войну. Возраст не имеет значения. Вы должны быть в очередях военкоматов, чтобы защитить свои семьи», - заявил Кадыров.