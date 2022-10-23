В Германии назвали условие закупки газа из России

Германия должна возобновить закупки газа из России после прекращения войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, пишет Bild am Sonntag.

«Мы нуждаемся в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы должны, наконец, разведывать запасы собственного природного газа в Северном море. И когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России», - сказал политик.

На вопрос журналистов о том, будут ли отремонтированы трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», он ответил, что это возможно. «Мы будем нуждаться в трубном газе, а это возможно только в случае работающих трубопроводов», - отметил Михаэль Кречмер.