Раиси: Запад не остановит строительство многополярного мира

Строительство многополярного мира невозможно остановить, хоть страны Запада и противятся этому. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Al Mayadeen.

«Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира», - сказал иранский лидер.

Ибрагим Раиси уверен, что этому поспособствует деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).