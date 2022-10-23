В иранских беспилотниках нашли австрийские двигатели
Украинские военные нашли в иранском дроне-камикадзе Mohajer-6 двигатель от австрийской компании ROTAX, сообщает Israeldefense.
Аналогичные двигатели используются в израильских беспилотниках.
Компания ROTAX начала расследование по этому делу, потому что продажа такой техники Ирану является очень грубым нарушением санкций Евросоюза. Эти ограничения запрещают продажу гражданской техники или комплектующих для военных целей Тегерану.
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