Итоги пяти лет проекта «Цифровые навыки»

16:09

25 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась отчетная конференция проекта «Цифровые навыки» по случаю пятилетия проекта, а также награждение лучших учителей и директоров школ. В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, депутаты Милли Меджлиса, специалисты из IТ-сферы страны, представители Министерства науки и образования, компании «Алгоритмика», ректоры вузов, учителя, директора школ, ученики проекта, а также представители СМИ.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что проект по трансформации урока «Информатика» успешно реализуется в школах на протяжении уже 5 лет. Основная цель проекта - усовершенствовать содержание предмета, чтобы оно соответствовало современным тенденциям. Министр также рассказал об успехах в использовании инновационных технологий в сфере образования, повышении квалификации учителей в этом направлении, а также успехах, достигнутых в образовательных проектах для развития указанной области.

Министр акцентировал внимание на том, что успех проекта во многом зависит не только от содержания, но и от учителей. В данном контексте Э.Амруллаев подчеркнул, что в рамках проекта для преподавателей в течение года проводятся тренинги по повышению квалификации. Также Э.Амруллаев подчеркнул, что проект и дальше будет расширяться. В свою очередь, руководитель проекта Нилюфер Рагимова заявила, что проект развивается из года в год и на сегодняшний день он охватывает 48 городов и районов страны, более 300 000 учеников и 3000 учителей 2-11-х классов.

Н.Рагимова также подчеркнула, что повышение квалификации учителей играет большую роль в успешности проекта. Также она отметила, что с 2021-2022 учебного года в рамках проекта для 10-ти классников, которые хотят продолжить свое обучение в сфере ИТ, были открыты профильные классы с углубленным изучением информатики. На уроках учеников обучают по таким направлениям, как алгоритмы и структура данных на Python, игровой дизайн на Python, веб-дизайн, 3D-моделирование и проектирование городской среды, робототехника и кодирование. Преподают в классах учителя, прошедшие углубленные тренинги по данным направлениям. В 2022-2023 учебном году число учащихся в этих классах в 23 школах 4 городов страны достигло 720 человек.

В свою очередь, основатель и руководитель международной школы математики и программирования «Алгоритмика», которая является партнером проекта, Андрей Лобанов заявил, что цифровые технологии изменяют мир до неузнаваемости: «Я счастлив, что наш проект охватывает на сегодняшний день более 300 000 детей. Если ребенок хорошо разбирается в ИТ, он с легкостью найдет себе высокооплачиваемую интересную работу». Также А.Лобанов заявил, что Азербайджан - это одна из передовых стран, которая внедряет цифровые навыки в школах с ранних лет: «Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее, я очень рад, что на протяжении последних 5 лет Азербайджан продолжает инвестировать в свое светлое будущее». Далее на мероприятии был представлен отчетный видеоролик о проделанной работе за последние 5 лет, о расширении проекта как географически, так и по численности участников, об их успеваемости. Также была дана подробная информация о перспективах и планах проекта на следующий учебный год.