Фрэнсис Фукуяма под впечатлением от репортажа AzTV: «Это что-то»

Американский философ, политический экономист и писатель японского происхождения Фрэнсис Фукуяма ретвитнул пост о репортаже AzTV с критикой в адрес России.

В программе ведущий критиковал информационную провокацию против Азербайджана на телеканалах России. Ведущий впервые в эфире азербайджанского государственного телеканала назвал Россию оккупантом и обвинил Москву в войне в Украине.

«Это что-то» (This is something), - написал Фукуяма в своем посте.