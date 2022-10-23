В Норвегии задержали российского шпиона

Полиция Норвегии арестовала мужчину в городе Тромсё, который шпионил в пользу России, сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что он был ученым в Университете Тромсё и выдавал себя за гражданина Бразилии. Однако полиция выяснила, что он россиянин.

По словам заместителя полицейской службы безопасности Норвегии Хедвига Моэ, подозреваемый представляет «угрозу фундаментальным национальным интересам» и должен быть выслан из Норвегии.