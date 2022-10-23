Лавров обрушился на Запад: Россию хотят уничтожить...

Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России, и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия и предоставляет разведданные "киевскому режиму". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводят российские СМИ.

"В качестве одного из рычагов сдерживания нашей страны западники используют преступный русофобский режим [президента Украины Владимира] Зеленского...", - утверждает российский министр.

Лавров считает, что коллективный Запад во главе с США, "рвущийся к мировому господству", развязал против России "тотальную гибридную войну". "Своих целей недруги особо не скрывают: разрушить российскую экономику, расшатать внутриполитическую стабильность, нанести нам поражение на поле боя, а в конечном счете существенно ослабить или даже уничтожить многовековую отечественную государственность", - указал Лавров.