Новый премьер Италии обещает поддержку Украины и санкции против России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала провести страну через трудные времена и поддерживать Украину в ее войне с Россией, сообщает Reuters.

Выступая со своей первой речью в парламенте, Мелони заявила, что голос ее правой коалиции будет услышан в Европе, и подчеркнула, что выступает против расизма и дискриминации. Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против президента России Владимира Путина, несмотря на ограничение импорта газа из Москвы, сказала Мелони. "Уступка путинскому шантажу в сфере энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь к новым требованиям и шантажу", - заявила итальянский премьер.

Мелони сказала, что ее правительство предложит финансовую поддержку семьям и фирмам, пострадавшим от энергетического кризиса, предупредив, что высокая стоимость этого означает, что ее администрации, возможно, придется отложить некоторые из своих более дорогостоящих предвыборных обещаний.