Украина призвала уехавших граждан не возвращаться зимой
Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала уехавших украинцев не возвращаться домой до весны, пишет BBC.
Это нужно для сохранения минимальной нагрузки на электросети.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность, останьтесь перезимовать за границей", - сказала Ирина Верещук.
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