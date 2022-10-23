Президенту Германии пришлось укрываться в бомбоубежище во время визита в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Украину впервые после начала войны, провел полтора часа в бомбоубежище, сообщили зарубежные СМИ.

Во время визита Штайнмайера в городе Корюковка Черниговской области объявили воздушную тревогу. Он был вынужден спуститься в бомбоубежище, как и другие жители. Разговор с мирным населением пришлось продолжить в подвале, отмечает Spiegel.

Штайнмайер должен вернуться в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.