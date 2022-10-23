В Киеве ответили на предложения уступить России территории

Сторонники территориальных соглашений с Россией могут сами отдать ей свои земли, а украинцы воюют за свою страну, и все вопросы должны решаться через Конституцию, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News.

"Напомню. В свое время один французский деятель (речь о бывшем президенте Николе Саркози, - ред.) пытался договориться с Россией относительно Грузии, Грузия потеряла часть своих территорий. После того как деятели из Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения, (в 2014 году) мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что украинцы воюют за свою землю, и все вопросы по ней должны решаться через украинские законы и Конституцию.

"Пусть европейские лидеры отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их община, их избиратели, их дети", - возмущается Данилов