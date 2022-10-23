Турция и Армения могут начать прямые авиаперевозки

Анкара и Ереван в ближайшее время обсудят вопросы начала прямых авиаперевозок и открытия границы для третьих стран, сообщил армянским СМИ пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В связи с этим вскоре состоятся переговоры представителей соответствующих ведомств двух стран, отметил он.

Ранее сообщалось, что Турция и Армения в ближайшее время могут предпринять первые шаги по открытию границ и организации приграничной торговли.