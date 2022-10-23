Иран предлагал Армении совместные учения

Никаких совместных армяно-иранских учений за два года не проводилось, хотя такое предложение от Тегерана было, заявила во время сегодняшних обсуждений в армянском парламенте депутат от блока «Армения» Анна Григорян. Об этом пишут армянские СМИ.

По ее словам, даже не сформирована соответствующая правовая база. «Что было сделано за два года для развития сотрудничества с Ираном?», - задалась вопросом Григорян.