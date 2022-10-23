Все разговоры кремлевской пропаганды о том, что европейские структуры не умеют действовать в кризис, что Европа нынешней зимой замерзнет, – оказались пустым сотрясанием воздуха. Пока по российскому ТВ крутили ролик о ледниковом периоде в европейских городах, снятый почему-то в Красноярске, а также передавали душещипательные сюжеты о том, как там, на Западе, люди отказываются принимать душ из-за невозможности оплатить горячую воду, – политики и еврочиновники реально работали.

И если еще недавно план поэтапного отказа от российского газа предусматривал, что в 2022 удастся сократить зависимость Европы от Москвы всего на треть, на 50 миллиардов кубометров, а в 2023 – еще на столько же, то теперь очевидно, что европейцы утерли нос «энергетической сверхдержаве» с ее трубами. Продемонстрировав и оперативность, и эффективность, и способность к мобилизации. И выиграв лишний год на реализацию концепции отказа от «газовой иглы Москвы». А в кризисных ситуациях время - один из ценнейших ресурсов.

Это, без преувеличения, триумф европейского проектного управления. Кремль в одночасье потерял две трети газового рынка Европы. На который теперь ему вход закрыт. Старый, но всегда актуальный тезис: любая борьба - это соревнование организационных структур.

А тут еще всплыла интересная цифра – после начала российского вторжения в Украину доля ветряной и солнечной энергии в европейском производстве электричества достигла рекордных 24%. Рост возобновляемой энергии сэкономил блоку 99 миллиардов евро, когда в период с марта по сентябрь сократился импорт газа. 19 из 27 членов ЕС достигли максимальных показателей генерирования энергии из ветра и солнца, начиная с марта.

Но вернемся к газу. История с Европой в очередной раз подтверждает - дефицита газа даже при «выключенной» России в мире нет. Есть очень серьезная проблема с неравномерностью его поставок, что, в общем-то, и является свидетельством кризиса.

Суть его в том, что прежняя система ценообразования, привязанная к технологии доставки газа по трубе, теперь либо не работает вовсе, либо работает со сбоями. Причина - в увеличившейся доле СПГ. Ранее, когда СПГ не занимал значимого места в транспортном балансе, привязка к прежней системе ценообразования была логичной, однако теперь ее нужно менять, а это задача крайне непростая – но она обязательно будет решаться уже в самое ближайшее время.