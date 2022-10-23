Европа полностью слезла с «российской иглы»… и принимает горячий душ наш комментарий
Возле Испании на рейде стоят 35 танкеров с СПГ. Всего разгрузки в терминалах Европы ожидают порядка 70 танкеров, стоящих в очереди. Европа нашла замену двум третям российского газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Все разговоры кремлевской пропаганды о том, что европейские структуры не умеют действовать в кризис, что Европа нынешней зимой замерзнет, – оказались пустым сотрясанием воздуха. Пока по российскому ТВ крутили ролик о ледниковом периоде в европейских городах, снятый почему-то в Красноярске, а также передавали душещипательные сюжеты о том, как там, на Западе, люди отказываются принимать душ из-за невозможности оплатить горячую воду, – политики и еврочиновники реально работали.
И если еще недавно план поэтапного отказа от российского газа предусматривал, что в 2022 удастся сократить зависимость Европы от Москвы всего на треть, на 50 миллиардов кубометров, а в 2023 – еще на столько же, то теперь очевидно, что европейцы утерли нос «энергетической сверхдержаве» с ее трубами. Продемонстрировав и оперативность, и эффективность, и способность к мобилизации. И выиграв лишний год на реализацию концепции отказа от «газовой иглы Москвы». А в кризисных ситуациях время - один из ценнейших ресурсов.
Это, без преувеличения, триумф европейского проектного управления. Кремль в одночасье потерял две трети газового рынка Европы. На который теперь ему вход закрыт. Старый, но всегда актуальный тезис: любая борьба - это соревнование организационных структур.
А тут еще всплыла интересная цифра – после начала российского вторжения в Украину доля ветряной и солнечной энергии в европейском производстве электричества достигла рекордных 24%. Рост возобновляемой энергии сэкономил блоку 99 миллиардов евро, когда в период с марта по сентябрь сократился импорт газа. 19 из 27 членов ЕС достигли максимальных показателей генерирования энергии из ветра и солнца, начиная с марта.
Но вернемся к газу. История с Европой в очередной раз подтверждает - дефицита газа даже при «выключенной» России в мире нет. Есть очень серьезная проблема с неравномерностью его поставок, что, в общем-то, и является свидетельством кризиса.
Суть его в том, что прежняя система ценообразования, привязанная к технологии доставки газа по трубе, теперь либо не работает вовсе, либо работает со сбоями. Причина - в увеличившейся доле СПГ. Ранее, когда СПГ не занимал значимого места в транспортном балансе, привязка к прежней системе ценообразования была логичной, однако теперь ее нужно менять, а это задача крайне непростая – но она обязательно будет решаться уже в самое ближайшее время.
Но – без России, которая вместо того, чтобы включиться в обсуждение и борьбу за свои интересы, умудрилась в самый пиковый момент сама себя исключить, со всеми своими газовыми и военными авантюрами, из числа субъектов процесса. Именно в тот момент, когда определяется будущее газового рынка на несколько десятилетий вперед. Теперь она будет вынуждена либо принимать новую реальность газового рынка, принятую без нее, – либо не принимать, но тогда обойдутся и без нее.
Раздувавшийся российской пропагандой тезис о том, что «Европа без российского газа замерзнет» теперь потерял свою актуальность. Но Москва все не унимается и теперь раскручивает тему того, что европейцы в массе своей тотально обнищают из-за высоких цен на газ, топливо и электричество. Но и здесь Евросоюз умудрился подгадить российской пропаганде, заявив о выделении почти 580 миллиардов евро на программы компенсации роста цен на энергоносители.
По факту, выделенные только на компенсации средства, - это треть российского ВВП. Так что России не стоит так переживать о «замерзающей и нищающей Европе». Ей бы самой выдержать эксперименты Кремля в области экономики, не говоря уже про военное положение.