Закир Гасанов обсудил с министром обороны Венгрии военное сотрудничество ФОТО
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности «SAHA EXPO 2022» в Стамбуле встретился с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.
На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества между Баку и Будапештом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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