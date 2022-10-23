Закир Гасанов обсудил с министром обороны Венгрии военное сотрудничество ФОТО

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности «SAHA EXPO 2022» в Стамбуле встретился с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.

На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества между Баку и Будапештом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.