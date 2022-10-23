Армянская оппозиция рвет и мечет из-за Затулина
Объявление (проармянского депутата российской Госдумы Константина) Затулина персоной нон-грата направлено на подрыв союзнических отношений с Россией, говорится в заявлении оппозиционной фракции армянского парламента «Айастан», сообщают армянские СМИ.
«Этот шаг властей направлен на удовлетворение требований Баку и Анкары. Неслучайно мишенью армянских властей оказываются лица, которые на протяжении многих лет подвергались критике со стороны Турции и Азербайджана. Примечательно, что разъяснение Затулину о том, что он становится персоной нон-грата, было направлено руководителем Управления внешних связей парламента. Блок «Айастан» решительно осуждает этот шаг действующих властей Армении», - говорится в заявлении фракции.