Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром ФОТО

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с министром обороны этой страны Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Гасанов и Акар осуществили подробный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также обсудили вопросы региональной безопасности.