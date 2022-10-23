Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром ФОТО
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с министром обороны этой страны Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что Гасанов и Акар осуществили подробный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также обсудили вопросы региональной безопасности.
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