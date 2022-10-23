Премьер-министр Украины похвалил немецкие ПВО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об эффективности передаваемой Германией военной техники, в частности, комплекса IRIS-T, который, по его словам, сбивает 9 из 10 ракет, пишут украинские СМИ.

«Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает наши жизни, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить», - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в рамках Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины во вторник в Берлине.