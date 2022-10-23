Украинские евреи раскритиковали Израиль

Украинские евреи обратились к правительству Израиля и общественности с критикой по поводу позиции в российско-украинской войне. Обращение разместил исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс на своей странице в Facebook.

По словам Зисельса, евреи - органическая часть украинского народа и они тоже страдают от боевых действий на территории Украины.

«Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, которых догнали российские ракеты», - написал Зисельс.

Также он напомнил о том, что ракетные удары разрушают синагоги, еврейские кладбища и монументы, возведенные в память о Холокосте.

В связи с этим Зисельс от имени евреев Украины назвал позицию, которое заняло правительство Израиля по отношению к событиям российско-украинской войны «пассивной позицией псевдонейтралитета», а логику, которая привела к таким действиям, - «аморальной и неоправданной».

«Попытка не разгневать Россию ничем не отличается от попыток задобрить террористов. И Украина, и Израиль прекрасно знают, чем чревата подобная линия поведения», - подчеркнул Зисельс.