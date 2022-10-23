Агентство DOST продолжает радовать успехами на международном уровне

На Всемирном форуме социального обеспечения, проходившем в Марокко, структуры Министерства труда и социальной защиты населения добились очередных международных успехов: они получили награды Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA).

В пресс-службе Министерства рассказали, что Государственный фонд социальной защиты наградили по критериям «Хорошее управление» и «Качество обслуживания», а Агентство DOST отличилось в категории «Качество услуг».

Всего структуры Минтруда получили три сертификата качества. Награды принимали председатель Госфонда Гималай Мамишев и председатель Агентства DOST Фарид Мамедов.

Всего в форуме приняли участие более 1000 представителей из 150 стран мира, сертификаты качества были вручены после всестороннего анализа и оценки независимыми экспертами. Они подтверждают, что деятельность Госфонда полностью соответствует международным нормам и основным принципам эффективного управления, качества услуг. Также было отмечено, что услуги DOST находятся на уровне международных стандартов и рассматриваются как важная инновация в социальной сфере.

Ранее Агентство DOST было удостоено награды European Social Services Award Европейской социальной сети. Госфонд же получил высшую награду организации IESE - The Public Sector Transformation в Великобритании. Обе структуры также удостоились 6 наград ISSA и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.

Таким образом, количество международных наград, полученных в 2022 году этими двумя учреждениями Министерства, достигло 11.

ISSA — ведущая международная организация, в которую входят 320 учреждений социального страхования и социального обеспечения из 160 стран мира.