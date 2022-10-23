В Баку наркоторговец получил 9 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 38-летним Ягубом Мамедовым, жителем Джалилабадского района, обвиняемым в незаконном обороте в крупном размере наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает haqqın.az, наркотики Мамедов приобретал у гражданина Ирана - некоего Хасана (настоящие имя и фамилия следствию пока неизвестны). В Азербайджан партию запрещенных веществ ввезли контрабандой.

Задержали Мамедова ночью 22 мая в поселке Сабунчи. При нем нашли марихуану и метамфетамин. Обыск продолжился в квартире задержанного, где правоохранители обнаружили полкилограмма опиума, полкилограмма метамфетамина и около 350 граммов марихуаны, 38 таблеток препарата «Метадон 40» и электронные весы.

Подсудимый признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. По его словам, на сотрудничество с иранцем его толкнула нужда - Мамедов воспитывал трех маленьких детей. С Хасаном обвиняемый познакомился через соцсети. За 10-15 дней до ареста Мамедова иранец сообщил ему, что в поселке Шихов в Баку спрятаны наркотики, и отправил координаты. Мамедов забрал сумку с наркотиками и принес ее в свой дом в поселке Маштага.

«Товара» в мешке было ощутимо больше, чем говорил иранец. Я все упаковал и спрятал под кровать. Никто из домашних не знал про наркотики. Четыре или пять раз по указанию Хасана отвозил партии «товара» на территорию поселка Забрат», - заявил в своих показаниях обвиняемый.

Мамедов также заявил, что не получил обещанных денег от иранца. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.